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Россия
Новый вид визы для иностранцев появится в России

Новый вид визы для иностранцев появится в России

14:04  26 Мая 2017
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Новый вид визы для иностранцев появится в России

Москва, 26 мая. Депутаты Госдумы сегодня приняли в третьем окончательном чтении закон, по которому в России появятся новые визы для временно проживающих лиц.

Виза на въезд в страну для получения разрешения на временное проживание будет выдаваться территориальным органом МВД иностранцам или лицам без гражданства на срок до четырех месяцев при выдаче РВП на срок его действия.

Также в законе уточняется понятие визы  — это «выданное уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в РФ и пребывание в РФ или транзитный проезд через территорию РФ». Кроме того, российский кабмин наделяется полномочиями утверждать правила определения и распределения квот на выдачу РВП иностранцам и лицам без гражданства.

Добавим, ранее Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за создание «групп смерти» в соцсетях. По нему предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Алексей Громов
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