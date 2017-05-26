Путин провел переговоры с президентом Словении и премьером Венгрии

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Москва, 26 мая. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Словении Борутом Пахором и премьером Венгрии Виктором Орбаном. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В частности, российский лидер обсудил строительство двух энергоблоков на венгерской АЭС «Пакш» и другие проекты в сфере энергетики.

Песков отметил, что российский лидер в пятницу также проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Кроме того, в эти дни ведется подготовка к визиту Путина в Париж, который намечен на 29 мая.