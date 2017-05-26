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Политика
Путин провел переговоры с президентом Словении и премьером Венгрии

Путин провел переговоры с президентом Словении и премьером Венгрии

14:00  26 Мая 2017
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Путин провел переговоры с президентом Словении и премьером Венгрии

Москва, 26 мая. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Словении Борутом Пахором и премьером Венгрии Виктором Орбаном. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В частности, российский лидер обсудил строительство двух энергоблоков на венгерской АЭС «Пакш» и другие проекты в сфере энергетики.
Песков отметил, что российский лидер в пятницу также проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Кроме того, в эти дни ведется подготовка к визиту Путина в Париж, который намечен на 29 мая.

#путин #песков #пахор #орбан
Геннадий Плющев
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