Дефицит правды: Яровая объяснила, почему американцы видят в России врага

В Избранное

Скопировать

Москва, 26 мая. Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая прокомментировала результаты проведенного Fox News опроса, согласно которому 64% американцев считают Россию врагом США. По ее словам, все это было вызвано «дефицитом правды».

«У США самый большой в мире внутренний и внешний государственный дефицит правды, — сказала Яровая в интервью журналистам. — Это запрограммированный обман, целью которого является негативное отношение к России».

Яровая отметила, что граждан США сейчас лишают знания о ведущей роли России в защите мира от терроризма, при этом элементарное знание о роли РФ и российского народа в победе над фашизмом уже давно вытравлено из истории и сознания американцев.

Отметим, опрос также показал, что главным врагом США американцы считают Северную Корею. Об этом сообщили 93% респондентов. На втором месте идет Иран — 80% опрошенных, на третьем — Сирия — 76%.