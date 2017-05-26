Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Захарченко прогнозирует успех Савченко на выборах президента Украины

Захарченко прогнозирует успех Савченко на выборах президента Украины

13:53  26 Мая 2017
206

Захарченко прогнозирует успех Савченко на выборах президента Украины

Донецк, 26 мая. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко может рассчитывать на большую поддержку электората в случае участия в выборах президента Украины в 2019 году. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

 «О шансах говорить рано, но то, что Савченко получит большую поддержку электората — это факт. Она известная и то, что она говорит – это на самом деле беспокоит многих украинцев», — заявил Захарченко.

Ранее Надежда Савченко заявила, что намерена принять участие в выборах президента Украины в 2019 году. Кроме того, в следующих парламентских выборах примет участие партия «Гражданская платформа Надежды Савченко», которая, по ее словам, должна «перестроить государственную архитектуру Украины», передает «Вечерняя Москва».

#выборы #савченко #президент украины
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть