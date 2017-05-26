Захарченко прогнозирует успех Савченко на выборах президента Украины

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Донецк, 26 мая. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко может рассчитывать на большую поддержку электората в случае участия в выборах президента Украины в 2019 году. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

«О шансах говорить рано, но то, что Савченко получит большую поддержку электората — это факт. Она известная и то, что она говорит – это на самом деле беспокоит многих украинцев», — заявил Захарченко.

Ранее Надежда Савченко заявила, что намерена принять участие в выборах президента Украины в 2019 году. Кроме того, в следующих парламентских выборах примет участие партия «Гражданская платформа Надежды Савченко», которая, по ее словам, должна «перестроить государственную архитектуру Украины», передает «Вечерняя Москва».