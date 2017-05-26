В Избранное

Скопировать

Сирия, 26 мая. Иракская полиция предотвратила атаку террористов-смертников в провинции Дияла и уничтожила ячейку боевиков ИГ, которая вербовала смертников. Курды отбили атаку радикалов ИГ близ деревни Мейселун к западу от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): открыла огонь по опорным пунктам боевиков в районе населенного пункта Аль-Зария на западе от Алеппо; нанесла авиаудары по позициям боевиков вблизи города Аль-Ганту на севере провинции Хомс; провела бомбардировку опорных пунктов террористов ИГ в районе населенного пункта Укейрибат в восточной части Хамы; продолжила бои с радикалами недалеко от города Аль-Хамидия в северной части Кунейтры.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): установило железные ворота на выходе из района Аль-Панорама в юго-западной части Дейр эз-Зора.

Курды: отбили атаку террористов ИГ в районе деревни Мейселун к западу от Ракки; взорвали склад боеприпасов, а также уничтожили троих боевиков на подступах к Ракке.

Провинция Алеппо

Оппозиционный источник в соцсети Twitter (QalaatAlMudiq) сообщает, что пять бойцов из числа проправительственных отрядов погибли в ходе сражений в районе населенного пункта Аль-Зария в западной части провинции Алеппо, также боевиками было захвачено оружие и боеприпасы Сирийской арабской армии (САА).

В свою очередь военнослужащие правительственных войск открыли огонь по опорным пунктам исламистов в этом районе, передает Twitter-канал (FREE_TV_SYRIA). Информации о нанесенном радикалам уроне пока не поступало.

Между тем продолжается широкомасштабное наступление на востоке региона. Силы элитных подразделений САА «Тигры», возглавляемые полковником Сухейлом Аль-Хасаном, уже находятся всего в нескольких километрах от города Маскана, который является последней цитаделью «Исламского государства»* в провинции Алеппо.

Напомним, правительственные войска обошли опорные пункты террористов ИГИЛ с запада, осуществляя заранее запланированный маневр «клещей», намереваясь заставить боевиков ИГ сдать город без боя.

Провинция Хомс

ВВС Сирии нанесли авиаудары по позициям боевиков вблизи населенного пункта Аль-Ганту на севере провинции Хомс. Об этом сообщает сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Напомним, в северной части региона располагается анклав вооруженной оппозиции.

Несмотря на то, что данный район является одной из четырех зон безопасности в Сирии, утвержденных в ходе переговоров между боевиками вооруженной оппозиции и сирийской армией в Астане 4 мая этого года, исламисты регулярно проводят провокационные обстрелы территорий, которые находятся под контролем правительственных войск. Вследствие этого САА открывает ответный огонь по укрепрайонам радикалов.

Население освобожденного района Аль-Ваер на северо-западе города Хомс тем временем начало возвращаться к нормальной жизни. В районе вновь начала работу государственная больница Аль-Валид, местные жители наконец-то могут получить квалифицированную медицинскую помощь. Аль-Ваер был полностью зачищен от боевиков вооруженной оппозиции после того, как последняя партия исламистов была эвакуирована в провинцию Идлиб.

Провинция Дэйр эз-Зор

Согласно данным, опубликованным информационным агентством Al Manar News, террористы «Исламского государства» установили железные ворота на выходе из района Аль-Панорама в юго-западной части столицы региона, чтобы избежать бегства мирного населения из города.

Таким образом, боевики ИГИЛ не только постоянно обстреливают мирные районы Дейр эз-Зора, но и используют местное население в качестве «живого щита», прикрываясь людьми во время атак сирийской армии и при авиаударах ВВС международной коалиции. Гуманитарная ситуация в городе близка к катастрофической.

Провинция Даръа

ВВС Сирии продолжают наносить удары по позициям боевиков в районе Даръа Аль-Балад, передает военный источник в Twitter (GenevaUpdates). Также оппозиционный портал SRG Syria сообщает о том, что сирийская армия обстреляла укрепленные пункты радикалов недалеко от населенного пункта Аль-Карк в пригороде Даръа. Официального подтверждения данные сведения, однако, не получали. Военные эксперты отмечают, что данная информация вполне может оказаться сфабрикованной оппозиционными СМИ, поскольку юго-западная часть провинции находится на территории действия зоны деэскалации, на которой запрещены любые военные действия. Подобным образом отряды вооруженной оппозиции хотят сорвать перемирие, установившееся после подписания меморандума 4 мая.

Провинция Ракка

Два дня назад отряды «Исламского государства» начали контрнаступление на деревню Мейселун, расположенную к северо-западу от Ракки. Столкновения между бойцами Сирийской демократической армии (SDF)**** и боевиками ИГИЛ почти беспрерывно продолжались на протяжении всех двух дней. Согласно сообщению корреспондентов информагентства ANF News, курдские подразделения отбили атаку радикалов ИГ, кроме того, более 20 террористов были уничтожены в ходе боев.

После сражения в районе Мейселуна силы SDF вместе курдскими отрядами YPG продолжили продвигаться по направлению к Ракке. Нанося удары из ракетных орудий, курдские подразделения взорвали склад боеприпасов, а также ликвидировали троих боевиков «Исламского государства».

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли авиаудары по опорным пунктам террористов ИГИЛ в районе населенного пункта Укейрибат на востоке провинции Хама. Информация была предоставлена Twitter-каналом (khabar_agency). Сведений об итогах боевого вылета пока не поступало.

Таким образом, сирийская армия начала активные действия по освобождению территорий к востоку от стратегического города Саламия, дабы обезопасить ключевую магистраль Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама, которая постоянно подвергается атакам со стороны боевиков «Исламского государства».

Провинция Кунейтра

По сообщению информационного портала SOHR, продолжаются бои между САА и боевиками вблизи города Аль-Хамидия в северной части провинции Кунейтра. Никаких данных о потерях сторон пока не оглашалось. Ранее также отмечались взаимные перестрелки в районе населенного пункта Хадер.

Большая часть территорий провинции находится под контролем формирований вооруженной оппозиции. САА занимает районы на севере региона. Радикалы нередко проводят обстрелы позиций сирийской армии в Кунейтре, намереваясь занять всю территорию провинции.

Ирак

Тем временем в Ираке, как передает информационный портал Al Sumaria News, федеральная полиция предотвратила атаку террористов-смертников «Исламского государства» к северо-западу от населенного пункта Баакуба в провинции Дияла и уничтожила ячейку боевиков ИГИЛ, которая вербовала смертников.

Уполномоченный представитель полиции полковник Галиб Аль-Аттия в интервью Al Sumaria News сообщил, что команда разведки во главе с бригадным генералом Али Суданом арестовала террориста-смертника на пути к одному из жилых районов в Баакубе.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)