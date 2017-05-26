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Новости Сирии
Ракка: ИГ потеряло 23 боевика при атаке на северо-западе провинции

Ракка: ИГ потеряло 23 боевика при атаке на северо-западе провинции

13:52  26 Мая 2017
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Ракка: ИГ потеряло 23 боевика при атаке на северо-западе провинции

Ракка, 26 мая. «Исламское государство»* совершило неудачное наступление на позиции курдов.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковали позиции «Сирийских демократических сил» около населенного пункта Мейселюн на северо-западе провинции Ракка. В результате провальной атаки курды уничтожили 23 игиловца. Джихадисты были вынуждены отступить.

Ракка: ИГ потеряло 23 боевика при атаке на северо-западе провинции

Военный источник отмечает, что курдским ополченцам удалось зачистить от «Халифата» северную часть плотины Баас на Евфрате.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что США снабдили курдов оружием для освобождения Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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