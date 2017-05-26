Ракка: ИГ потеряло 23 боевика при атаке на северо-западе провинции

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Ракка, 26 мая. «Исламское государство»* совершило неудачное наступление на позиции курдов.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковали позиции «Сирийских демократических сил» около населенного пункта Мейселюн на северо-западе провинции Ракка. В результате провальной атаки курды уничтожили 23 игиловца. Джихадисты были вынуждены отступить.

Военный источник отмечает, что курдским ополченцам удалось зачистить от «Халифата» северную часть плотины Баас на Евфрате.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что США снабдили курдов оружием для освобождения Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.