Песков не считает проверки компании Учителя основанием для сгущения красок

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Москва, 26 мая. Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя налоговую проверку в компании режиссера Алексея Учителя, заявил, что давление на творчество недопустимо, но надзорные органы делают свою работу, поэтому проверки не являются методом давления, если проходят законно.

Налоговую проверку компании режиссера Алексея Учителя нельзя трактовать как давление на творчество, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что контрольное ведомство выполняет свою работу. « Вряд ли сама по себе проверка может так трактоваться, потому что контрольные органы выполняют свои функции, в этом ничего страшного нет, это абсолютно нормальный процесс», — сказал спикер Кремля.

При этом Песков добавил, что давление на творчество недопустимо, что подчеркивалось и президентом Владимиром Путиным. «Что касается информации о налоговой проверке компании Учителя: безусловно, оказывать давление на творчество и вмешиваться в творческий процесс абсолютно недопустимо, об этом говорил президент Путин, хочу это напомнить», — сказал он. В то же время вряд ли можно говорить о каком-то давлении на режиссера, если все проверки осуществляются в рамках закона, поэтому оснований для сгущения красок нет.