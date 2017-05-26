Почти три четверти россиян хотят поклониться мощам Николая Чудотворца

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Москва, 26 мая. Более 70% граждан РФ заявили о своем желании поклониться мощам Николая Чудотворца, доставленным в Россию из Италии. Согласно данным последнего опроса ВЦИОМ, желающих поклониться святыне 72%. При этом 11% респондентов к привозу мощей из-за границы отнеслись негативно.

О том, что сейчас мощи Николая Чудотворца находятся в храме Христа Спасителя знают 81% россиян (большинство из них – женщины и люди старше 60 лет), еще 18% участников опроса не в курсе местонахождения мощей.

Напомним, в храме Христа Спасителя мощи Николая Чудотворца будут находиться до 12 июля, затем их доставят в Петербург, где им можно будет поклониться с 13 по 28 июля.

