Телефонные будки для звонков мертвым поэтам появились в Петербурге

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 26 мая. Телефонные аппараты для «звонков» великим поэтам ХХ века появились в Петербург в рамках XII Международного книжного салона.

Недалеко от главного входа появились три телефонных автомата вроде тех, что показывают в фильмах советского времени. Рядом с аппаратами есть надпись «Позвони поэту…». Внутри будки на табличке можно увидеть «номера» Маяковского, Есенина и Пастернака. Если нажать соответствующую кнопку, на другом конце провода раздастся голос поэта, который прочитает одно из своих знаменитых стихотворений, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

XII Санкт-Петербургский Международный книжный салон открылся накануне в Михайловском манеже. Мероприятие продлится до 28 мая. Свои издания представят порядка 250 российских и зарубежных издательств. Среди гостей салона ожидают Ника Перумова, Евгения Водолазкина, Андрея Аствацатурова и других современных российских писателей.