Сирия: спецслужбы Франции проводят точечные операции против ИГ

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Париж, 26 мая. Франция впервые официально подтвердила присутствие своих спецподразделений на территории Сирии. Сильви Гулар, ставшая новым министром вооруженных сил республики, заявила в интервью журналистам, что в САР французы проводят точечные операции по борьбе с боевиками ИГ* («Исламское государство»* — террористическая организация, запрещена в России).

«У нас есть специальные силы, которые выполняют точечные операции. Франция полностью выполняет свою роль в коалиции. В Сирии находятся наши самолеты», — пояснила министр.

При этом она добавила, что намерения расширять присутствие своего военного контингента в Сирии у Франции нет. Напомним, еще год назад СМИ со ссылкой на свои источники публиковали информацию о том, что в операциях в САР участвуют французские силы. Однако до сегодняшнего дня официальных подтверждений не было.

* Организация запрещена на территории РФ.