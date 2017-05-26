Русофобия евробюрократии: зачем Туск призывает сохранить антироссийские санкции

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Председатель Европейского союза Дональд Туск заявил, что призовет лидеров стран G7 продолжить политику антироссийских санкций. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о заявлении главы ЕС.

По словам Дональда Туска, с последнего саммита «бБольшой семерки» Запад не увидел ничего, что «оправдало бы» изменение западной санкционной политики в отношении Российской Федерации. Поэтому Туск призывает других лидеров «Большой семерки» «подтвердить эту политику». В своем выступлении на саммите Дональд Туск, кроме всего прочего, упомянул ситуацию на Украине, призвав страны G7 к единой позиции по этому вопросу — полной поддержке украинского суверенитета.

Напомним, что саммит «Большой семерки» начался в городе Таормине (Италия) 25 мая. Мероприятие будет длиться до 27 мая. В число G7 входят Великобритания, Италия, Соединенные Штаты, Япония, Германия, Канада и Франция. Отметим, что до 2014 года в состав «Большой восьмерки» входила Российской Федерация. РФ последний раз принимала участие в саммите G8 в июне 2013 года, который прошел в городе Лох-Эрн (Великобритания).

Накануне, 25 мая, в Брюсселе Дональд Туск заявил, что у Евросоюза и Соединенных Штатов видение ситуации на Украине вполне совпадает. Однако, отметил он, мнение по России сильно отличается. Об этом он сообщил по итогам встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном и американским президентом Дональдом Трампом.

Политический эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН заметил, что заявления Туска вполне логичны. Во-первых, Туск — поляк, а хорошего отношения к России со стороны поляка вряд ли можно ожидать.Тем более, что Туск фактически является олицетворением оппозиции правящей в Польше PiS, которая отличается резко антироссийскими позициями, и обвинения в симпатиях к России. Это их естественная реакция на любые заявления, расходящиеся с их позицией. Особенно со стороны Туска, которого уже пытались выставить в качестве чуть ли не пророссийского политика. Во-вторых, Туск здесь выступает в первую очередь как председатель Евросовета и высказывает мнение консолидированной евробюрократии — а оно не изменилось и не изменится: Россия не выполняет минские соглашения, значит, санкции надо сохранить.

«В принципе, ничего иного ждать и не приходилось. Мне, честно говоря, смешно слушать рассуждения экспертов, которые с 2015-го года вещают, что ЕС согнулся под тяжестью проблем, порожденных, в том числе, санкционной войной, что он вот-вот отменит санкции. Эту мантру я слышу каждые полгода в течение последних почти двух лет. Примерно, как мантру о том, что Украина замерзнет, развалится. Как и мантры противоположной стороны о том, что развалится Россия, что ее экономика порвана в клочья, и так далее. Жизнь оказалась гораздо более сложной штукой, чем шаблонные прогнозы политологов, и все стороны продемонстрировали удивительную приспособляемость к изменившимся условиям. Вопрос о том, когда отменять санкции — риторический. В отношении Европы еще раз надо понимать, что это в меньшей степени завит от уровня возмущения разорившихся от санкционной войны фермеров. Это зависит от позиции США, а у последних уж точно нет никаких экономических интересов отменять санкции», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, многие приободрились после победы в США Трампа, который пообещал рассмотреть вопрос о снятии санкций. «В ЕС в ответ даже вынуждены были состроить гримасу упрямого обиженного ребенка: мол, пусть США выходят из санкционного режима, а мы его сохраним до победного конца — до выполнения минских соглашений (там еще попутно звучит тема Крыма, мол, после «деоккупации Донбасса» надо бы «вернуть» Крым)», — добавил Родионов.

«Однако реальная политика Трампа, ряд чувствительных проигрышей евроскептиков (Австрия, Франция) приободрили уже сторонников санкций. Последние заявления Трампа о необходимости наказания России за Крым, сделанные в Европе, несомненно, приободрили их еще больше. Поэтому ждать снятия санкций в обозримом будущем, как и реализации минского договора хоть в каком-то виде — наивно. Да, многие европейские страны хотели бы в одностороннем порядке выйти из санкционной войны, но это в нынешнем ЕС невозможно, а против Брюсселя открыто не пойдет никто. Сам же Брюссель, несмотря на его заявления о верности санкциям (даже в случае отказа от них США), — является вассалом Вашингтона и будет терпеть убытки ровно до тех пор, пока Вашингтон ему не даст «отбой!». Ну, или пока ЕС не развалится, а такой перспективы в обозримом будущем не просматривается. Иными словами, вопрос о санкциях может быть решен только путем договоренностей Кремля и Белого дома, путем консенсуса двух стран. Пока что подобный консенсус, скорее, из разряда научной фантастики, но иного выхода нет и не будет. Впрочем, я бы не стал совсем уж отбрасывать вариант развала Украины или начала в ней полномасштабного хаоса, который автоматически снимет вопрос Донбасса и Крыма», — резюмировал Дмитрий Родионов.