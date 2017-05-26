Ирак: восстановление страны после войны с ИГ потребует 100 миллиардов долларов

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Багдад, 26 мая. В правительстве Ирака заявили, что реконструкция послевоенной страны после ликвидации «Исламского государства»* потребует 100 миллиардов долларов.

Министр планирования Ирака отметил, что восстановление всех пострадавших от войны районов займет не менее десяти лет. Эта информация была озвучена на встрече министра с региональным директором Всемирного банка по Ближнему Востоку.

В Ираке намерены закончить войну с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) уже в текущем году. Реконструкция начнется в 2018, первая фаза восстановления продлится до 2022 года. Вторая фаза запланирована до 2028 года. Правительство Ирака попытается создать специальный фонд реконструкции и призвать международное сообщество помочь в восстановлении страны.

* Организация запрещена на территории РФ.