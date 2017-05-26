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Происшествия
Буйный пенсионер с пистолетом набросился на врачей скорой в Петербурге

Буйный пенсионер с пистолетом набросился на врачей скорой в Петербурге

13:45  26 Мая 2017
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Петербургского пенсионера с пистолетом увезли в психбольницу за угрозу убить врачей

Санкт-Петербург, 26 мая. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении буйного пенсионера, который угрожал пистолетом бригаде скорой помощи. Мужчину в итоге увезли в психиатрическую больницу.

Родственники пенсионера, проживающего в доме на улице Маршала Жукова, вызвали скорую помощь из-за очередного приступа у пенсионера. Увидев медиков, мужчина набросился на них и пригрозил пистолетом, после чего была вызвана полиция. Правоохранители изъяли у агрессивного пациента пистолет и пригодные для стрельбы патроны. 

Петербургского пенсионера с пистолетом увезли в психбольницу за угрозу убить врачей

Пенсионера увезли в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». Как выяснилось, он состоит на учете у психиатра.

Добавим, ранее в Тюмени неизвестный избил фельдшера скорой помощи, который приехал помочь человеку. Как сообщает URA.RU, поводом для драки стала просьба закурить.

Алексей Громов
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