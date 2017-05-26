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Технологии
Роботы Сбербанка пересчитают наличные и клиентов

Роботы Сбербанка пересчитают наличные и клиентов

13:43  26 Мая 2017
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Роботы Сбербанка пересчитают наличные и клиентов

Москва, 26 мая. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что кредитная организация в настоящее время проводит тестирование роботов, которые будут заниматься идентификацией клиентов по лицу, а также пересчитывать наличные. По его словам, машину смогут узнавать и запоминать клиентов в нескольких ракурсах.

Как отметил Кузнецов, это является новейшей разработкой, которую совершенно невозможно подделать. 

«Пока мы это тестируем, пока мы не применяем это в боевом режиме в кассах», — добавил зампред.

Ранее Кузнецов сообщал, что хакеры снова могут атаковать сайты российских ведомств, банков и других организаций

 

#сбербанк
Тимур Румянцев
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