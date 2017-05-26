Эвакуация в Адыгее: 81 человек покинул 26 затопленных после прорыва дамбы домов

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Майкоп, 26 мая. В некоторых районах Республики Адыгея был введен режим ЧС после разлива рек и прорыва дамбы, по последним данным затоплено 26 домов, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Сотрудники спасательного ведомства эвакуировали 81 человека из 26 домов, затопленных в результате проливных дождей . Известно, что из числа эвакуированных 10 — несовершеннолетние. По данным корреспондента Федерального агентства новостей, от пунктов временного проживания пострадавшие от затопления отказались, они были размещены у родственников. Отметим, что высота воды в затопленных домах достигает 10-15 см.