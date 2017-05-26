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Весь мир
Ирак: в районе Кайраван обнаружена пыточная ИГИЛ

Ирак: в районе Кайраван обнаружена пыточная ИГИЛ

13:16  26 Мая 2017
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Ирак: в районе Кайраван обнаружена пыточная ИГИЛ

Кайраван, 26 мая. Народное ополчение Ирака обнаружило пыточную камеру «Исламского государства»* к западу от Мосула.

Иракские военные сообщают, что район Кайраван был освобожден ополченцами во время операции, которая началась двумя днями ранее. Подразделения шиитского ополчения обнаружили секретную тюремную камеру в одном из жилых домов, боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) приспособили ее для пыток мирных жителей, нарушивших правила «Халифата».

Ирак: в районе Кайраван обнаружена пыточная ИГИЛ

Отмечается, что в Мосуле продолжаются столкновения с боевиками, «Исламское государство» контролирует не более трех процентов западной части второго по величине города Ирака.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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