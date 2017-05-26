Песков заявил о невозможности для Кремля «дистанцироваться» от программы реновации

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Москва, 26 мая. Программа реновации жилья в Москве не является инициативой Кремля, поэтому публикации о дистанцировании президентской администрации от программы некорректны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о том, действительно ли президентская администрация решила дистанцироваться от программы сноса хрущевок в Москве. «Что значит дистанцироваться? Это же не кремлевская программа, не проект администрации президента, и это не инициатива президента и не проект президента», — сказал пресс-секретарь российского преизидента.

По его словам, формулировка о дистанцировании некорректна. Песков заметил, что глава государства дал оценку программе мэра Москвы во время личной встречи с Сергеем Собяниным. Отметим, что в мае московская мэрия обнародовала перечень пятиэтажек, вошедших в программу реновации.