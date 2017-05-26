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Песков опроверг слухи о визите Путина в страны Персидского залива

Песков опроверг слухи о визите Путина в страны Персидского залива

16:00  26 Мая 2017
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Песков опроверг слухи о визите Путина в страны Персидского залива

Москва, 26 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о возможном визите главы государства в страны Персидского залива. 

Информацию о том, что российский лидер уже на следующей неделе посетит, в частности, Кувейт и Саудовскую Аравию ранее распространили некоторые СМИ.

«Нет, это не соответствует действительности», — заявил представитель Кремля. При этом он подтвердил, что продолжается подготовка визита Путина в Париж. Поездка в столицу Франции запланирована на 29 мая.

Сообщил Песков и о рабочем графике Путина на эту пятницу. В частности, сегодня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

 

#путин #песков
Ярослава Замысловатова
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