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Москва, 26 мая. Бороться с международным терроризмом можно только объединенными усилиями всех стран, при тесном взаимодействии и сотрудничестве.

Россия соболезнует Великобритании и солидарна с ней в деле противостояния международному злу. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы все глубоко соболезнуем британцам. Мы солидарны с британцами в борьбе с терроризмом. Но, к сожалению, ни одна страна не может быть сейчас застрахована от повторения этих трагедий», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что еще в 2000 году, когда Владимир Путин только вступил в должность президента России, уже тогда он предупреждал, что «заигрывание» с террористами и оказание им помощи может привести к тяжелым последствиям. Он говорил, что террор не имеет национальности, он бьет без разбора, не признавая границ. 17 лет спустя эта позиция не потеряла своей актуальности, добавил Песков.