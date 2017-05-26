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Политика
Теракт в Британии доказал правоту слов Путина, произнесенных 17 лет назад — Песков

Теракт в Британии доказал правоту слов Путина, произнесенных 17 лет назад — Песков

15:12  26 Мая 2017
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Теракт в Британии доказал правоту слов Путина, произнесенных 17 лет назад — Песков

Москва, 26 мая. Бороться с международным терроризмом можно только объединенными усилиями всех стран, при тесном взаимодействии и сотрудничестве.

Россия соболезнует Великобритании и солидарна с ней в деле противостояния международному злу. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы все глубоко соболезнуем британцам. Мы солидарны с британцами в борьбе с терроризмом. Но, к сожалению, ни одна страна не может быть сейчас застрахована от повторения этих трагедий», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что еще в 2000 году, когда Владимир Путин только вступил в должность президента России, уже тогда он предупреждал, что «заигрывание» с террористами и оказание им помощи может привести к тяжелым последствиям. Он говорил, что террор не имеет национальности, он бьет без разбора, не признавая границ. 17 лет спустя эта позиция не потеряла своей актуальности, добавил Песков. 

#путин #песков
Алексей Громов
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