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Каир, 26 мая. В результате атаки боевиков на автобус с христианами-коптами на юге Египта погибли 23 человека и 25 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора провинции Эль-Минья.

В то же время по сообщениям местных СМИ, число погибших возросло до 24 человек.

Напомним, неизвестные расстреляли автобус с христианами-коптами в провинции Эль-Минья на юге Египта, близ монастыря Святого Самуила.