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Происшествия
Число убитых при атаке на христиан в Египте увеличилось до 23

Число убитых при атаке на христиан в Египте увеличилось до 23

13:15  26 Мая 2017  /обновлено: 13:30  26 Мая 2017
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Число убитых и раненных при атаке на христиан в Египте увеличилось

Каир, 26 мая. В результате атаки боевиков на автобус с христианами-коптами на юге Египта погибли 23 человека и 25 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора провинции Эль-Минья. 

В то же время по сообщениям местных СМИ, число погибших возросло до 24 человек.

Напомним, неизвестные расстреляли автобус с христианами-коптами в провинции Эль-Минья на юге Египта, близ монастыря Святого Самуила. 

#египет #эль-минья
Владимир Багров
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