Путин ознакомился с обращением Миронова в защиту Серебренникова

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Москва, 26 мая. Президент России Владимир Путин рассмотрел переданное ему от худрука Театра Наций, актера Евгения Миронова обращение по поводу ситуации вокруг «Гоголь-центра» и режиссера Кирилла Серебренникова от театральных деятелей и кинематографистов.

«Ознакомился, тем более, действительно, у них (Путина и Миронова — прим. ред.) был краткий разговор на церемонии награждения, — сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. — По реакции мне сказать нечего».

23 мая в столичном «Гоголь-центре» и дома у Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищении. Накануне Путин во время разговора с Мироновым после вручения государственных наград в Кремле прокомментировал ситуацию, связанную с «Гоголь-центром».