Работа транспорта в День города в Петербурге 2017: метро в ночь с 27 на 28 мая, схема движения автобусов, стоимость проезда

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Наступает один из самых любимых праздников для петербуржцев — День города Санкт-Петербурга, который будет широко отмечаться 27 и 28 мая 2017 года. В эти дни в Петербурге пройдут десятки интереснейших мероприятий, о которых подробно рассказывает Федеральное агентство новостей.

Для удобства горожан и гостей города власти Петербурга обеспечили в праздник транспортную доступность даже самых удаленных так называемых спальных районов. Это сделано для того, чтобы празднующие горожане не боялись опоздать на метро или попасть в разводку знаменитых петербургских мостов (которые, кстати, в День города разводиться не будут).

Работа метро в День города

В ночь с 27 мая (суббота) на 28 мая (воскресенье) 2017 года метрополитен будет работать без перерыва, сообщили в пресс-службе питерской подземки.

В ночь с 27 на 28 мая 2017 года для пассажиров будут открыты на вход и выход все вестибюли станций метро, за исключением тех, которые в обычные дни закрываются раньше или не работают в выходные.

Таким образом, в ночь с 27 на 28 мая будут закрыты:

вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов»,

вестибюль 2 станции «Ленинский проспект»,

вестибюль 2 станции «Площадь Ленина»,

вестибюль 1 станции «Московская»,

вестибюль 2 станции «Невский проспект»,

а также вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

В период с 02.00 до 04.30 28 мая 2017 года реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей осуществляться не будет. В это время в кассах метрополитена пассажиры смогут приобрести только жетоны, стоимость которых составляет 45 рублей. Проход на станции будет осуществляться как по жетонам, так и по оформленным ранее электронным проездным билетам.

Работа наземного транспорта в День города

А вот наземный транспорт в ночь с 27 на 28 мая будет работать только за наличные деньги, по разовому тарифу, который в Петербурге для наземного транспорта составляет 40 рублей.

Как обычно в дни круглосуточной работы метрополитена, 28 мая с 0.00 до 06.00 будет организовано движение автобусов по маршрутам следующих номеров: 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154, которые будут обеспечивать подвоз горожан к станциям метрополитена. Интервал движения составит около 30 минут.

Предлагаем петербуржцам схему движения наземного транспорта в ночь с 27 на 28 мая.