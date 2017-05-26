Песков рассказал о препятствиях для встречи Путина и Трампа

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Москва, 26 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время не планируется встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Так, отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа во время их визитов в европейские страны, представитель Кремля сказал: «Как они могут встретиться? Они будут находиться в разных странах».

«Нет, сейчас встречи никакой не планируется», — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что Трамп пока не определился со своим отношением к антироссийским санкциям.

25 мая во время визита в штаб-квартиру НАТО президент США заявил, что НАТО стоит в будущем сфокусироваться на борьбе с терроризмом, решении миграционного кризиса и обратить внимание на «угрозы со стороны РФ».