Песков заявил о разных подходах России и Евросоюза к оценке событий в Донбассе

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Москва, 26 мая. Точка зрения РФ не совпадает с той оценкой событий на Украине, которую высказал глава Евросовета Дональд Туск, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Позиция России относительно происходящего в Донбассе и вопросов урегулирования кризиса не совпадает с точкой зрения Евросовета, которую высказал Дональд Туск ранее, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Да, действительно, существует разница в оценке происходящего на Украине и в оценке нынешнего положения дел с украинским урегулированием. И здесь точка зрения России не совпадает с точкой зрения, которая была озвучена господином Туском», — сказал он.

Напомним, что представитель Евросовета в хода саммита «Большой семерки» в Брюсселе заявил, что Евросоюз и Соединенные Штаты занимают «приблизительно одну и ту же позицию», поэтому ЕС ожидает продления антироссийских санкций.