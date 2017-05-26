Административная амнистия и вседозволенность: эксперт объяснил, чем опасна инициатива СПЧ

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Совет при президенте России по правам человека предлагает Владимиру Путину впервые в нашей стране провести административную амнистию, приуроченную к 100-летию Октябрьской революции 1917 года. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

По словам главы СПЧ Михаила Федотова, несмотря на то, что в России еще не было таких прецедентов, Кодекс административных правонарушений (КоАП) РФ предусматривает проведение массовой амнистии. Впервые об изменениях по части амнистии стало известно весной прошлого года.

Профильный комитет в Госдуме значительно увеличил КоАП по объему и содержанию. В число изменений было внесено и предложение, касающееся амнистии для нарушителей КоАП. Поправки были приняты. Если еще год назад процедуре амнистии подлежали лишь уголовные дела, то теперь она охватывает и административные правонарушения.

В Совете по правам человека уверены, что если правительство одобрит инициативу, то миллионы россиян, нарушившие кодекс, могут быть «помилованы».

По всей видимости, дату Октябрьской революции 1917 года решили потревожить, поскольку именно к ней в советский период привязывалась амнистия, например помилование 1967 года. В современной России амнистии связывают с юбилеями победы в Великой Отечественной войне.

Вообще, российское общество крайне настороженно относится к подобным вопросам. Это связано с предыдущими неудачами. В 1953 и 1957 годах под амнистию попали опасные преступники, которые вышли на свободу и продолжили совершать общественно опасные деяния.

В части амнистии за административные правонарушения эксперты уже гадают, за что же можно помиловать россиян. Кто-то считает, что стоит амнистировать водителей и тех, кто осужден за экономические преступления, такие как нарушение правил торговли. Наказание в виде штрафа от 5 до 20 тысяч рублей «не сделает погоду» экономике страны, а амнистия существенно облегчит людям жизнь. Другие думают, что следует амнистировать тех, кто попал под административный арест: участников митингов, пикетов, нарушителей миграционных правил.

По словам профессора ВШЭ, доктора юридических наук Александра Домрина, в России амнистия применяется чаще, чем в США или Японии, но выбор даты и сама инициатива сомнительны.

«В США это делается президентом чуть ли в последний день перед его отставкой. Так было с Бараком Обамой, с Биллом Клинтоном. Своеобразная лебединая песня. В Японии, например, всего человек семь помиловали в XX веке. Я думаю, что это очередной повод для СПЧ, чтобы напомнить о своем существовании. Если они не будут выступать с инициативами, их просто разгонят. Честно скажу, не знаю, за какие административные правонарушения можно амнистировать. Смущает еще то, почему выбрана дата 100-летия Октябрьской революции, — говорит Домрин. — Какое отношение к современной России она имеет? Я понимаю, что у нас амнистия проходит ко Дню Победы. Разве у нас годовщина Октябрьской революции — «красная» дата? Очень странный выбор».

Юрист Артем Баконин также считает выбор даты сомнительным. «Где мы и где Октябрьская революция?» — задается вопросом собеседник ФАН. «Не вижу ничего общего между существующим законодательством и Октябрьской революцией. Я думаю, что такую амнистию можно применить только к правонарушениям, за которые предусмотрены самые жесткие санкции».

Допустим, человек превысил скорость, его оштрафовали, амнистировали, и он продолжил нарушать административный кодекс, что в конечном итоге приведет к травмам или летальному исходу или самого водителя, или человека, который попадется ему на пути. Или же амнистировать людей, попавшихся на пьяном вождении? Слишком много людей посчитают, что в этой стране они могут вести себя безнаказанно, что в конце концов может спровоцировать более тяжкие преступные деяния. Не порождает ли административная амнистия вседозволенность?

«Я не занимался этой темой, но знаю в целом идею административной амнистии. Думаю, что речь идет совершенно о других вещах. Есть ряд вещей, за которые человеку полагаются административные аресты, — говорит член СПЧ, эксперт Московской Хельсинкской группы Андрей Юров. — Накапливание административных арестов может перерасти в уголовное преследование. Думаю, речь идет об амнистии за безопасные для окружающих нарушениях кодекса, потому что превышение скорости создает опасную ситуацию для жизни людей. И вообще, человек нарушил ПДД, ему совершенно справедливо выписали штраф. И что, он его теперь платить не будет? Это бред. Я не исключаю, что в других странах есть административная амнистия, но я не слышал о таком. Возможно потому, что у нас слишком большие различия: правонарушения, которые в РФ считаются административными, в ряде стран поделены между уголовным и гражданским кодексом».