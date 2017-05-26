Путин выступает за продолжение нормандских переговоров по Донбассу — Песков

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Москва, 26 мая. Позиция президента России Владимира Путина остается неизменной, он выступает за продолжение переговоров по Донбассу в нормандском формате.

При этом власти Украины в рамках выполнения минских договоренностей не предпринимают должных мер, что вызывает пессимистичную реакцию Москвы. Такое заявление сделал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президент весьма последовательно проводит линию о необходимости урегулирования проблемы внутриукраинской, считает, что единственным имеющимся у нас в арсенале инструментом для урегулирования являются минские договоренности. Которые должны быть, безусловно, исполнены», — сказал официальный представитель Кремля.

Он не исключил, что события на Украине станут одной из тем обсуждения на встрече Путина с Эммануэлем Макроном, который около двух недель назад вступил в должность президента Франции. Переговоры лидеров двух стран состоятся в понедельник, 29 мая, в Версале.

Напомним, в «нормандскую четверку» входят Москва, Берлин, Париж и Киев. Дипломатическая группа создана три года назад для помощи в урегулировании конфликта на Украине. Впервые представители государств в этом формате встретились 6 июня 2014 года.