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Весь мир
Уфолог обнаружил на Марсе крупный объект, похожий на танк

Уфолог обнаружил на Марсе крупный объект, похожий на танк

12:53  26 Мая 2017
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Уфолог обнаружил на Марсе крупный объект, похожий на танк

Москва, 26 мая. Уфолог Владимир Владимиров обнаружил на поверхности Марса объект, напоминающий танк. Теперь ученый предполагает, что когда-то на Красной планете проходила ядерная война.

Снимок странного объекта был сделан с помощью марсохода Opportunity. Предмет лежит на боку, что позволяет разглядеть светлый прямоугольник с надписью «5» или «V», нарисованные под знаком квадратного корня.

Версия о том, что объект является танком, а также гипотезы о марсианской ядерной войне, высказанные Владимировым, не нашли у поддержки у профессиональных астрофизиков, заявившихся, что у него просто разыгралась фантазия, либо он слишком много свободного времени посвящает игре в «танки». 

Ранее эксперты раскрыли тайну «космического корабля», обнаруженного в Антарктиде. Фотографии якобы НЛО были сделаны россиянином Валентином Дегтяревым с помощью сервиса Google Earth. Оказалось, что  «космический корабль» на самом деле является скалой, сообщает портал «Дни.ру».

Ярослава Замысловатова
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