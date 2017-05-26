Уфолог обнаружил на Марсе крупный объект, похожий на танк

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Москва, 26 мая. Уфолог Владимир Владимиров обнаружил на поверхности Марса объект, напоминающий танк. Теперь ученый предполагает, что когда-то на Красной планете проходила ядерная война.

Снимок странного объекта был сделан с помощью марсохода Opportunity. Предмет лежит на боку, что позволяет разглядеть светлый прямоугольник с надписью «5» или «V», нарисованные под знаком квадратного корня.

Версия о том, что объект является танком, а также гипотезы о марсианской ядерной войне, высказанные Владимировым, не нашли у поддержки у профессиональных астрофизиков, заявившихся, что у него просто разыгралась фантазия, либо он слишком много свободного времени посвящает игре в «танки».

Ранее эксперты раскрыли тайну «космического корабля», обнаруженного в Антарктиде. Фотографии якобы НЛО были сделаны россиянином Валентином Дегтяревым с помощью сервиса Google Earth. Оказалось, что «космический корабль» на самом деле является скалой, сообщает портал «Дни.ру».