Престарелого педофила задержали за развращение девочки в Кабардино-Балкарии

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Нальчик, 26 мая. Следствию города Прохладный Кабардино-Балкарской республики удалось установить личность и задержать 51-летнего педофила. Мужчина развратил десятилетнюю школьницу, когда она играла на улице. Теперь мужчина — фигурант дела по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Как установлено, мужчина проходил мимо двора, где играли дети. Он взял за руку одну из девочек, завел ее в лесной массив и совершил преступление сексуального характера. О случившемся ребенок сразу же сообщил родителям, а те — в правоохранительные органы.

«В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. Им оказался местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе и за совершение преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности. Проведено опознание, получены иные сведения, подтверждающие причастность к совершенному», — сообщили в региональном Следственном управлении.

В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.