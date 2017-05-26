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Политика
МИД РФ указал на опасность укрепления НАТО вблизи границ России

МИД РФ указал на опасность укрепления НАТО вблизи границ России

13:06  26 Мая 2017
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МИД РФ указал на опасность укрепления НАТО вблизи границ России

Москва, 26 мая. Отношения РФ и НАТО находятся в самом глубоком с момента окончания «холодной войны» кризисе. Об этом сообщает пресс-служба МИД России на фоне принимаемых мер по укреплению «восточного фланга» НАТО, наращивания военного присутствия и инфраструктуры в приграничных с РФ регионах.

Как говорится в сообщении МИД, распространенном в пятницу, НАТО в одностороннем порядке заморозил все проекты практического сотрудничества в сфере общих интересов, которые были предусмотрены Основополагающим актом и вносили ощутимый вклад в обеспечение евробезопасности.

В российском дипведомстве также видят в попытках обойти принципы Основополагающего акта стремление НАТО легитимизировать военные приготовления у российских границ, которые меняют расстановку сил в Европе и ведут к опасному витку гонки вооружений.

Напомним, ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что принятое на саммите НАТО решение о присоединении к коалиции, которую возглавляет США, против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, вызывает беспокойство России.

* Организация запрещена на территории РФ.

#россия #нато
Тимур Румянцев
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