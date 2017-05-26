Госдума разрешила сажать в тюрьму за создание «групп смерти»

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Москва, 26 мая. Законопроект об уголовной ответственности за создание «групп смерти» в соцсетях, предусматривающий максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до шести лет, принят Госдумой в окончательном чтении, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документ поддержали своими голосами 408 депутатов. Против не высказался ни один парламентарий. Автором инициативы стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Законопроект вводит уголовную ответственность по «новым видам преступлений» («склонение к самоубийству и содействие самоубийству»), а также ужесточает ответственность за доведение до самоубийства несовершеннолетних и беременных женщин.

Под содействием совершению самоубийства понимается ситуация, когда некие «люди организовывают место совершения самоубийства, сопровождают несовершеннолетних, предлагают видео- и аудиозапись и распространение этой информации».

Также устанавливается уголовная ответственность за вовлечение детей и подростков в опасные для их жизни противоправные действия, в том числе, если деяния носят групповой или публичный характер. В качестве примеров приводят различные виды смертельно опасного «зацепинга», «руфинга» и «трейнсерфинга» (проезд на крыше поезда – прим. ФАН) .