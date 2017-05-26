ООН осудила удары коалиции, унесшие жизни десятков жителей Дейр эз-Зора и Ракки

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Женева, 26 мая. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн осудил действия коалиции в Дейр эз-Зор и Ракке, поскольку они привели к жертвам среди мирного населения, он призвал все воздушные силы, действующие в Сирии, быть осторожными, передает Reuters.

В ООН призвали все воздушные силы, действующие в Сирии, усилить координацию и быть осторожными, чтобы различать военные цели и гражданские объекты, в особенности это касается северо-востока страны. «Рост числа погибших и раненых среди гражданского населения при авиаударах в Дейр-эз-Зор и Ракке, говорит о том, что были предприняты недостаточные меры предосторожности», — сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

По словам представителя комиссара Руперта Колвилла, в этой части Сирии действуют несколько военно-воздушных сил, включая коалицию, возглавляемую США. «Мы также понимаем, что есть и иракские самолеты», — добавил представитель аль-Хусейна на брифинге в Женеве.