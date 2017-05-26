Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
В Петербурге опечатают склады с оружием при магазинах и тирах

В Петербурге опечатают склады с оружием при магазинах и тирах

12:32  26 Мая 2017
219

В Петербурге опечатают склады с оружием при магазинах и тирах

Санкт-Петербург, 26 мая. В ближайшую неделю в Северной столице отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проведет опечатывание складов с оружием при магазинах и тирах на полтора месяца.

Это мероприятие будет проведено в рамках исполнения указа президента России № 202 от 09.05.2017 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года».

Полного закрытия магазинов, как говорилось ранее, не будет. Просто будет запрещена торговля именно огнестрельным оружием либо сдача его в аренду. Поскольку в оружейных магазинах есть еще и сопутствующие товары, ножи, бинокли, различные аксессуары,  то закрывать их не будут. Они могут продолжить работу, просто ассортимент сократится.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть