В Петербурге опечатают склады с оружием при магазинах и тирах

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Санкт-Петербург, 26 мая. В ближайшую неделю в Северной столице отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проведет опечатывание складов с оружием при магазинах и тирах на полтора месяца.

Это мероприятие будет проведено в рамках исполнения указа президента России № 202 от 09.05.2017 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года».

Полного закрытия магазинов, как говорилось ранее, не будет. Просто будет запрещена торговля именно огнестрельным оружием либо сдача его в аренду. Поскольку в оружейных магазинах есть еще и сопутствующие товары, ножи, бинокли, различные аксессуары, то закрывать их не будут. Они могут продолжить работу, просто ассортимент сократится.