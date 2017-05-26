Васильева призвала не втягивать подростков в политику

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Москва, 26 мая. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что молодежь – это романтики, которые хотят изменить мир к лучшему, однако им стоит находиться вне политики, поэтому необходимо вести работу с теми, кто втягивает детей в политические акции.

В России проживает порядка 4 млн человек в возрасте от 14 до 20 лет – романтическая часть населения, которая «хочет выступать за все хорошее против всего плохого», заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева, комментируя участие молодежи в политических акциях. «Мы официально говорили, и я еще раз официально скажу: дети должны быть вне политики априори», — выразила министр позицию ведомства. При этом Васильева пояснила, что с теми, кто настраивает молодежь на участие в политических акциях, нужно вести отдельный разговор.

«Я считаю, что, прежде всего, работа должна вестись достаточно планомерно и четко с теми, кто их пытается вывести на улицу», — заметила глава образовательного ведомства в эфире радио «Говорит Москва». По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, на митингах 26 марта в Москве несовершеннолетним участникам «сулились денежные награды» в случае задержания правоохранительными органами.