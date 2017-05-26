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Сирия, 26 мая. Российская авиация ликвидировала колонну ИГ* на пути в Ракку. Отряды SDF**** обстреляли турецкую военную базу в Алеппо. ВВС международной коалиции уничтожили нефтяной резервуар вблизи Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): открыла огонь по опорным пунктам боевиков в районе Хирбат Газала, а также близ населенного пункта Западная Аль-Гария на юге Даръа; ведет бои с исламистами в районе населенного пункта Хнефис на юге провинции Хомс.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): обстреляло район Аль-Кусер в Дейр эз-Зоре.

Курды: обстреляли военную базу турецкой армии вблизи города Африн к северо-западу от Алеппо; ведут бои с ССА** вблизи населенного пункта Мари на севере провинции Алеппо.

Международная коалиция: авиаударом уничтожила нефтяной резервуар в Ракке.

Провинция Дамаск

В среду террористы «Исламского государства»* спешно покидали территории Восточного Каламуна. Их мощная колонна была полностью уничтожена российскими военными самолетами, передает ливанское информагентство Al Masdar News. Сообщается, что конвой террористической группировки направлялся в провинцию Ракка, когда ВКС РФ устроили неожиданное нападение, в результате которого было уничтожено около 35 транспортных средств, а также вооружение и боеприпасы, перевозимые боевиками ИГ.

Провинция Алеппо

Бойцы курдских отрядов YPG накануне обстреляли военную базу турецкой армии вблизи города Африн к северо-западу от Алеппо, сообщают военные источники информагентства ARA News. В ответ на агрессию Анкары в Африне курды открыли огонь по штаб-квартире турецких вооруженных сил из тяжелой артиллерии. По меньшей мере один турецкий солдат был убит, еще несколько получили ранения в результате обстрела.

Генеральное командование YPG заявляет, что турецкая армия активизировала усилия на данном направлении, поскольку основные силы курдских подразделений сейчас учувствуют в операции по захвату Ракки.

Интернет-портал Damascus Now передает, что также продолжаются бои между курдскими отрядами и боевиками ССА в районе населенного пункта Мари на севере провинции Алеппо. Информации о потерях сторон пока не поступало.

В восточной части провинции Алеппо сирийская армия во главе со спецотрядом «Тигры» неуклонно продвигается к оплоту «Исламского государства» в регионе, городу Маскана, который расположен недалеко от границы с провинцией Ракка.

Провинция Хомс

Накануне правительственные войска развернули масштабное наступление к юго-западу от Пальмиры. САА удалось освободить обширные территории в этой части провинции – более 2700 квадратных километров, а также несколько дорог, ведущих в Дамаск. Впервые с 2014 года вновь открыты трассы M90, M53 и M45. Солдаты САА также успешно расправились с отрядами ИГИЛ в окрестностях населенного пункта Хунайфис, взяв под контроль шоссе Пальмира — Дамаск. Быстрое скоординированное наступление стало самым крупным достижением армии Башара Асада в 2017 году.

Кроме того, правительственные силы окружили отряды Сирийской свободной армии (ССА) в кармане Восточного Каламуна, не дав им возможности встретиться с поддерживаемыми США исламистами, дислоцирующимися в южной части региона.

Провинция Дэйр эз-Зор

Военный источник в социальной сети Twitter (NationalDefens), сообщает о том, что террористы «Исламского государства» вновь обстреливают мирные кварталы Дейр эз-Зора. В результате снайперских обстрелов боевиков ИГИЛ в районе Аль-Кусер погиб один местный житель.

Административный центр провинции делят почти пополам радикалы ИГ и правительственные войска. Поступает информация, что террористы ИГИЛ планируют перебрасывать в Дейр эз-Зор свои отряды из Ракки и Мосула, где очевидно неминуемое поражение боевиков ИГ. Именно поэтому участились атаки террористов на территориях, находящихся под контролем Сирийской арабской армии.

Провинция Даръа

На юге административного центра региона продолжаются бои между сирийской армией и исламистами «свободной армии». Twitter-канал (HalabToday) сообщает, что правительственные войска вели обстрел опорных пунктов боевиков в районе Хирбат Газала из артиллерийских орудий. Кроме того, обстрелу подверглись позиции боевиков в районе населенного пункта Западная Аль-Гария. Данные о результатах атаки пока не оглашались. Напомним, столица провинции и ее окрестности находятся на территории одной из зон деэскалации, утвержденных меморандумом 4 мая, однако радикалы вооруженной оппозиции не прекращают военных операций на окраине Даръа. Накануне боевики захватили 34 здания в районе Аль-Маншия. Правительственные войска сконцентрировали все усилия, чтобы удержать административный центр.

Провинция Ракка

На севере провинции продолжается широкомасштабное наступление Сирийской демократической армии (SDF), поддерживаемой ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки.

Нефтяной резервуар, а также несколько автомобилей, находившихся поблизости, были уничтожены в результате авиаудара коалиции к западу от Ракки в районе населенного пункта Аль-Мансура. Об этом сообщает информационный портал Damascus Now. Напомним, что в ходе воздушных операций коалиционной авиации помимо террористов ИГ также зачастую гибнет и гражданское население провинции.

Многие военные эксперты уверены, что боевики «Исламского государства» не в состоянии удержать город, их силы, скорее всего, потерпят поражение в северной Сирии, и у них не останется иного выбора, кроме как отступить в провинцию Дейр эз-Зор.

Провинция Хама

На востоке провинции силы сирийской армии готовятся начать крупномасштабную операцию по освобождению территорий к востоку от города Саламия, которые находятся под контролем террористов «Исламского государства» уже более двух лет, сообщает военный источник Al Masdar News. Таким образом, правительственные войска хотят обезопасить ключевой город от постоянных налетов боевиков ИГ. Напомним, трасса Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама является стратегически важным объектом, по которому осуществляется снабжение города Алеппо.

В южной части региона, несмотря на действие режима тишины, продолжаются столкновения между сирийской армией и боевиками в районе населенного пункта Хнефис, передает военный источник в Twitter (khabar.news.agency).

Ирак

Информагентство Iraqi News сообщает, что проправительственные иракские формирования освободили здание тюрьмы от террористов «Исламского государства» в городе Кайраван к западу от Мосула. Бойцы ополчения «Аль-Хашд Аль-Шааби» заявили, что в тюрьме содержались и подвергались пыткам езиды.

Ранее правительственные войска освободили деревни Коджо и Тал-Гази западнее Мосула. Двадцать боевиков ИГ были уничтожены в ходе столкновений.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)