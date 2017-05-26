Лажа на лаже: Навальный удалил ролик с позорными ошибками, которые нашли зрители

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Москва, 26 мая. Редактор отдела медиа газеты «Ведомости» Ксения Болецкая уличила скандального блогера Алексея Навального в освещении недостоверных фактов в очередном ролике-«расследовании», который тот опубликовал на YouTube. Изобличенный во лжи блогер был вынужден удалить видео.

Расследование было посвящено Кириллу Ковальчуку — экс-главе Совета директоров «Национальной Медиа Группы» (НМГ), который, по заявлению Навального, является «другом Путина» и контролирует российское телевидение. Болецкая указала на ряд грубейших фактических ошибок.

«Увы-увы, в ролике лажа на лаже», — отмечает Болецкая в сообщении в своем Telegram-канале.

В «расследовании» говорится, что единственным акционером «Газпром-медиа» является «Газпромбанк». Контрольным пакетом его акций якобы обладает «Газфонд», управляемый принадлежащей Ковальчуку УК «Лидер». На деле доля «Газфонда» в «Газпромбанке» меньше контрольной, а УК «Лидер» с 2014 году Ковальчуку не принадлежит.

Далее Навальный утверждает, что НМГ якобы контролирует «Первый канал», в то время как холдингу принадлежит всего 25% канала. Кроме того, блогер утверждает, что «СТС Медиа» также находится под контролем НМГ, хотя холдинг является миноритарным акционером.

Также, по «сведениям» Навального, Ковальчук назначил в «СТС Медиа» лояльного менеджера — Юлиану Слащеву, соруководителя агентства «Михайлов и партнеры». По факту Слащева уже год не управляет «СТС» и давно перестала быть президентом компании «Михайлов и партнеры». Блогер заявляет, что «за компанию» муж Слащевой — Сергей Михайлов — получил контроль над ТАСС, став его гендиректором. Болецкая отмечает, что «это очень смешно, учитывая, что Михайлов и Ковальчук были очень хорошо знакомы задолго до» получения Ковальчуком части акций «СТС».

Помимо этого, Навальный утверждает, что крупнейший кабельный оператор России «Триколор ТВ» входит в число активов «Газпром-медиа», что на самом деле не так. В довершение ко всему блогер включает в список «подконтрольных» Ковальчуку каналов «Перец», который давно прекратил свое существование.

«Кого-то будто в Google забанили… Нельзя же так лажать в элементарной фактуре», — укоряет Навального Болецкая.

Она отмечает, что это тем более непростительно для Навального, который пытается создать себе имидж «разоблачителя» и человека, который умеет «дотошно работать с информацией».

Ролик впоследствии был удален. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в записи в Facebook призналась, что в ролик «вкрались фактические ошибки».

Болецкая отмечает, что она стала не единственной, кто заметил несоответствия в ролике Навального. Вероятно, в ближайшее время откроются новые случаи подтасовки или представления недостоверных фактов в «расследовании» Навального.

Напомним, ранее пресс-служба российского предпринимателя Алишера Усманова обратила внимание на ложь в ролике Навального о нем. Так, блогер заявляет, что Усманов якобы был судим за изнасилование. Информация об этом, по словам Навального, была взята из книги бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея. Однако «такие данные в указанной книге отсутствуют, что легко может проверить любой желающий, так как книга находится в публичном доступе», отметили в пресс-службе. Таким образом, Навальный солгал трижды, резюмировали представители олигарха: во-первых, Усманов никогда не был осужден за изнасилование, во-вторых, Навальный не удосужился прочитать книгу, на которую ссылается, а в-третьих, в книге такой информации нет.