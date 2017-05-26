День города Санкт-Петербурга 2017: программа мероприятий на 27-28 мая, когда салют

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Итак, он настает — самый главный петербургский праздник — День города. Все знают, что отмечается этот праздник 27 мая. В далеком 1703 году Петр Первый именно в этот день (по новому летоисчислению) якобы топнул ногой и сказал сакраментальное: «Здесь будет город заложен!»

Шутки шутками, но в 2017 году мы отмечаем уже 314-й день рождения нашего любимого Санкт-Петербурга, который, как говорилось в детской загадке советских времен: «На болоте рожден, три раза крещен, три раза воевал и героем стал!» Хотя воевал наш город, конечно, отнюдь не три раза, а гораздо больше, да и крещен уже, получается, четыре раза.

А в этом году подфартило — 27 и 28 мая приходятся на выходные, поэтому все самые любимые горожанами праздничные мероприятия намечены как раз на эти дни. Так что не прозевайте самое интересное.

Главные мероприятия Дня города в Санкт-Петербурге в 2017 году

Концерт «Классика на Дворцовой», 27 мая, начало в 21.00, вход свободный

Уже традиционно в честь Дня основания Санкт-Петербурга на главной площади города перед Зимним дворцом проходит большой концерт классической музыки с участием звезд первой величины. В этом году зрителей ждет встреча с ведущими солистами театров La Scala, Covent Garden, Metropolitan Opera, Парижской и Венской оперы, Большого и Мариинского театров. Перед петербуржцами и гостями города выступят Вероника Джиоева, Алексей Татаринцев, Марсело Альварес, Соня Йончева, Даниэль Де Низ и другие прославленные исполнители. Прозвучат самые знаменитые произведения классического репертуара.

Фестиваль тюльпанов, 27-28 мая, Елагин остров

Это также традиционное мероприятие, которое ежегодно проводится в конце мая в знаменитой «Цыпке» — ЦПКО на Елагином острове. В этом году из-за холодов тюльпаны высадили попозже, так что их пышное цветение удачно порадует отдыхающих в День города.

Фестиваль мороженого, 27 мая, с 11.00 до 21.00, площадь Островского

Сластены, готовьтесь, как всегда изобилие ледяного лакомства, бесплатная раздача мороженого, большая концертная программа. Рады будут всем — и детям и взрослым.

Зеленый марафон, 28 мая, парк 300-летия Санкт-Петербурга

«Зеленый марафон» для спортсменов — как профессионалов, так и любителей, пройдет по берегу Финского залива в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Также ожидается большая концертная программа. Одновременно на Лиговском проспекте стартует Большой велопробег, который также завершится в парке 300-летия Петербурга.

День города в Санкт-Петербурге 2017: программа мероприятий, будет ли салют

Предлагаем программу самых интересных мероприятий, запланированных да День города и ближайшие дни, мы также выделили те мероприятия, которые кажутся нам наиболее интересными.

25-28 мая. IV Международный фестиваль детского творчества Киндерфест, театр «Балтийский дом», Александровский парк, д. 4.

25-28 мая. XII Санкт-Петербургский международный книжный салон, Михайловский манеж, Манежная площадь.

16.00, 26 мая. «Сквозь три века по Гороховой», литературный квест, посвященный Дню города, библиотека имени Грибоедова, Гороховая ул., д. 41.

26-28 мая. Легенды норвежских викингов, фестиваль в рамках Дня города, Петропавловская крепость, Заячий остров, Кронверкская наб.

27 мая, 10.00. Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому, Сенатская площадь.

27-28 мая, 10.00. Кубок Газпрома — всероссийские соревнования по парусному спорту в классе яхт «Оптимист», яхт-клуб «Геркулес», пос. Лахта, Береговая ул., д. 19.

27 мая, 11.00 — 18.00. XXI международный городской фестиваль искусств — Соляной городок — город мастеров, Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени барона Штиглица.

27 мая, 11.00 — 21.00. Ежегодный фестиваль мороженого, площадь Островского, д. 2.

27 мая, 12.00. Торжественная церемония полуденного выстрела в честь Дня города, Петропавловская крепость, Нарышкин бастион.

27-28 мая, 12.00 — 18.00. Сиреневый променад в Павловском парке, город Павловск, Садовая улица, д. 20.

27 мая, 13.00 — 17.00. Санкт-Петербургский бал национальностей, Стрелка Васильевского острова.

27 мая, 14.00. Тайны старого дома, тематическая экскурсия по музею и окрестностям музея Хлеба, Санкт-Петербургский музей Хлеба, ул. Михайлова, д. 2 литера А.

27 мая, 15.00 — 17.00. 1000 фактов о Санкт-Петербурге, викторина в рамках празднования Дня города, центральная городская библиотека имени Маяковского», Гражданский пр., д. 121/100.

27 мая, 19.00. Слушай, Ленинград, концерт солистов Петербург-концерта, посвященный 100-летию со дня рождения В.П. Соловьева-Седого, академическая Капелла Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 20.

27 мая, 19.00. Люблю тебя, Петра творенье, концерт Центра музыкальной культуры «Чайковский», академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича, Большой зал, Михайловская ул, д. 2.

27 мая, 19.00. Посвящение городу, концерт джазового коллектива «Ленинградский диксиленд» под управлением Олега Кувайцева, концерт ансамбля «Арс-Нова» под управлением Петра Корнева, посвященные Дню города, Филармония джазовой музыки, Загородный пр., д. 27.

27 мая, 21.00. Классика на Дворцовой, праздничный концерт, в рамках Дня города, Дворцовая площадь.

28 мая, 10.00. «Зеленый марафон», семейное спортивно-развлекательное мероприятие, парк 300-летия Санкт-Петербурга.

28 мая, 11.00 — 18.00. «Я рисую Петербург», открытый пленер, посвященный Дню города, Летний сад.

28 мая, 12.00. Большой велопробег — 2017, старт: Лиговский пр. в створе с ул. Жуковского, финиш: парк 300-летия Санкт-Петербурга.

28 мая, 18.00. Благотворительный вечер композитора Э.Н. Артемьева с участием звезд классической, оперной сцены и российских рок-исполнителей, Мариинский — 2, ул. Декабристов, д. 34.

31 мая, 19.30. Дворцы Санкт-Петербурга, концерт-открытие XXV Международного музыкального фестиваля, Государственный Эрмитаж, Гербовый зал, Дворцовая площадь, д. 2.

2 июня, 16.00. «Елагин парк!», международный фестиваль уличных театров, ЦПКО на Елагином острове.

Обращаем внимание петербуржцев и гостей города, что праздничный фейерверк, который в большие праздники проводится с пляжа Петропавловской крепости, программой не предусмотрен. О том, как будет работать транспорт в День города, читайте в материале Федерального агентства новостей.