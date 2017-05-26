Названа страна с идеально чистой водой для купания

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Люксембург, 26 мая. Эксперты Европейского агентства по окружающей среде (EEA) нашли самую чистую воду для купания в Европе. Первое место в рейтинге занял Люксембург.

В ходе исследования были изучены моря, озера и реки в странах ЕС, а также в Албании и Швейцарии. Анализу подвергли пробы воды из 21 тысячи водоемов. Их брали в тех местах, где есть официально зарегистрированные пляжи.

В результате выяснилось, что стандартам качества соответствуют более 85 процентов водоемов Европы. Минимальный балл, необходимый пляжу для разрешения на купание получили 96 процентов всех объектов.

Но самыми чистыми оказались водоемы Люксембурга, чистоту воды в этой стране оценили в 100 %. Кипр, Мальта, Греция и Австрия с результатом в 99% разделили между собой места со второго по пятое.

А вот самыми грязными оказались водоемы Албании. Чистоту воды в местах для купания оценили только в 37%.

