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Москва, 26 мая. Принятое на саммите НАТО решение о присоединении к коалиции, которую возглавляет США, против ИГ* («Исламское государство»* — террористическая организация, запрещена в РФ решением Верховного суда) вызывает беспокойство России.

За таким шагом альянса могут скрываться совершенно иные цели, отличные от озвученных официально. Такое заявление журналистам сделал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Нас не может не беспокоить это решение. Понятно, что цели борьбы с террористами только декларируются, на самом деле это решение принимается для усиления поддержки оппозиции с целью смещения президента Сирии Башара Асада», — цитирует агентство сенатора.

Напомним, накануне в Брюсселе было объявлено о решении стран-членов НАТО, которое предусматривает участие в борьбе с терроризмом совместно с коалицией. При этом особо подчеркивалось, что речь идет не о военных операциях, а лишь о политических переговорах и координации.

Клинцевич уверен, что уже скоро НАТО изменит мирную позицию и вооруженные силы альянса станут непосредственными участниками событий в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.