Режим ЧС введен в Адыгее: 15 домов затопило после прорыва дамбы

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Майкоп, 26 мая. Сегодня утром в районе аула Хакуринохабль в Шовгеновском районе республики Адыгея прорвало дамбу, вода затопила 15 домов, сообщили в региональном МЧС.

Многодневные ливни стали причиной прорыва дамбы в Шовгеновском районе Адыгеи. На место ЧП прибыли спасатели, которые работают по устранению последствий, поскольку вода затопила 15 домов. Известно, что помимо прорыва дамбы в республике был введен режим ЧС – реки Фарс и Лаба вышли из берегов и подтопили свыше 170 домов в в Кошехабльском районе, также стихия разрушила два пешеходных моста в Дмитриевском поселении. Затоплены сельскохозяйственные угодья общей площадью в 900 гектаров, пишет «Свободная пресса».