Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Режим ЧС введен в Адыгее: 15 домов затопило после прорыва дамбы

Режим ЧС введен в Адыгее: 15 домов затопило после прорыва дамбы

12:18  26 Мая 2017
179

Режим ЧС введен в Адыгее: 15 домов затопило после прорыва дамбы

Майкоп, 26 мая. Сегодня утром в районе аула Хакуринохабль в Шовгеновском районе республики Адыгея прорвало дамбу, вода затопила 15 домов, сообщили в региональном МЧС.

Многодневные ливни стали причиной прорыва дамбы в Шовгеновском районе Адыгеи. На место ЧП прибыли спасатели, которые работают по устранению последствий, поскольку вода затопила 15 домов. Известно, что помимо прорыва дамбы в республике был введен режим ЧС – реки Фарс и Лаба вышли из берегов и подтопили свыше 170 домов в в Кошехабльском районе, также стихия разрушила два пешеходных моста в Дмитриевском поселении. Затоплены сельскохозяйственные угодья общей площадью в 900 гектаров, пишет «Свободная пресса».

 

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть