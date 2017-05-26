Сирия, прогнозы и реальность: как театр военных действий смещается к Дейр-эз-Зор

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Ситуация на территории Сирийской Арабской Республики (САР) продолжает стремительно развиваться. В то время как начали работать зоны деэскалации Сирийская арабская армия (САА) освободила трассу Дамаск — Пальмира от боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ), поставив их в крайне тяжелое положение на юге Сирии.

Однако ожесточенные боестолкновения в районе трассы Дамаск — Пальмира, а также на юге Сирии в районе границы с Иорданией и Ираком серьезно затянули наступление САА на Дейр-эз-Зор, который уже более трех лет находится в осаде боевиков ИГ*. Правительственным силам, которых активно поддерживают российские Воздушно-космические силы (ВКС) РФ, в настоящий момент крайне важно опередить Соединенные Штаты и так называемую международную антитеррористическую коалицию при наступлении на позиции «Исламского государства»* в провинции Дейр-эз-Зор.

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил в комментарии Федерального агентства новостей, что Сирия подходит к решающему моменту своей современной истории. Богатая ресурсами страна, географически выгодно расположенная на путях, связывающих Европу с Ближним Востоком, привлекла внимание многих сил, стремящихся ее расчленить в собственных интересах. Инициатором этого процесса выступили США в годы президентства Барака Обамы, при котором произошли события «Арабской весны», частью которых стали выступления боевиков против правления президента САР Башара Асада.

«Несмотря на смену власти в США, американская ближневосточная политика не поменяла своей конечной цели, состоящей в перекройке границ стран и создании новой политической карты региона, выгодной Вашингтону. При Дональде Трампе поменялись лишь методы влияния на ситуацию. При Бараке Обаме США действовали преимущественно чужими руками, сейчас же американские войска все сильнее втягиваются в конфликт. Соглашение о создании зон деэскалации в Сирии Вашингтон, вместе с Эр-Риядом и Анкарой, трактует, как уже становится понятно, в качестве одного из этапов расчленения страны. Контролируемая проамериканскими формированиями территория на юго-востоке Сирии у границ с Иорданией рассматривается американцами в качестве их зоны влияния, Турция претендует на доминирующее влияние не только в занятой ее войсками территории на севере Сирии, но и в Идлибе, где есть и ориентирующиеся на саудитов террористы», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению военного эксперта, для частей САА наиболее целесообразным представляется продолжение их продвижения под Пальмирой с конечной целью в виде деблокады и полного освобождения Дейр-эз-Зора. Лежащий на важных транспортных путях между Сирией и Ираком, этот город является вероятной целью и проамериканских формирований, наступающих и с севера из курдских территорий, и с юга от границы с Иорданией.

«В случае взятия Дейр эз-Зора под контроль США получат возможность диктовать свои условия и провести раздел территории Сирии в своих интересах. Осажденный город не только является центром важного нефтегазоносного региона, но и был провозглашен боевиками ИГ их столицей. Поэтому полное освобождение Дейр эз-Зора стало бы важной победой и в моральном, и в материальном плане, а также воспрепятствовало бы планам по окончательному разрушению Сирии. Освобождение Алеппо и Пальмиры продемонстрировало эффективность российской поддержки сирийским войскам. Поддержка законного правительства Сирии уже сыграла важную роль в борьбе с терроризмом. И единственный шанс Асада — это продолжать ее, не дожидаясь, пока все достижения припишет себе Запад, попутно расчленив страну вместе со своими ближневосточными союзниками», — резюмировал Сергей Простаков.

Таким образом, театр сирийских боевых действий постепенно смещается к Дейр-эз-Зор. Если проамериканским силам удастся взять под контроль этот район, то Соединенные Штаты могут объявить там бесполетную зону. Это поставит крест на возвращении города.

* Организация запрещена на территории РФ.