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Новости Сирии
Боевики ИГ оставляют поле боя и бросают оружие в провинции Хомс

Боевики ИГ оставляют поле боя и бросают оружие в провинции Хомс

13:00  26 Мая 2017
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Боевики ИГ оставляют поле боя и бросают оружие в провинции Хомс

Хомс, 26 мая. Национальные силы обороны Сирии захватили множественные трофеи в районе Карьятейна.

Сирийские источники сообщают, что массированное наступление правительственных войск в провинции Хомс привело к тому, что многие боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) бросают свои позиции и отступают без сопротивления.

Боевики ИГ оставляют поле боя и бросают оружие в провинции Хомс

На юго-западе Хомса сирийским ополченцам удалось захватить большое количество брошенного оружия и боевой амуниции игиловцев. В распоряжение военных попала бронетехника, пусковые установки и боеприпасы. Склад был обнаружен в районе горного массива Махса.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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