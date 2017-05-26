Боевики ИГ оставляют поле боя и бросают оружие в провинции Хомс

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Хомс, 26 мая. Национальные силы обороны Сирии захватили множественные трофеи в районе Карьятейна.

Сирийские источники сообщают, что массированное наступление правительственных войск в провинции Хомс привело к тому, что многие боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) бросают свои позиции и отступают без сопротивления.

На юго-западе Хомса сирийским ополченцам удалось захватить большое количество брошенного оружия и боевой амуниции игиловцев. В распоряжение военных попала бронетехника, пусковые установки и боеприпасы. Склад был обнаружен в районе горного массива Махса.

* Организация запрещена на территории РФ.