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Новости Сирии
Даръа: ВВС Сирии нанесли удар по боевикам в районе Западная Гария

Даръа: ВВС Сирии нанесли удар по боевикам в районе Западная Гария

12:02  26 Мая 2017
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Даръа: ВВС Сирии нанесли удар по боевикам в районе Западная Гария

Даръа, 26 мая. Правительственные войска противостоят нескольким исламистским группировкам на западе провинции Даръа.

Арабский информационный портал сообщил, что сирийские войска ведут бои с террористами в квартале центра мухафазы Аль-Балади и в населенном пункте Аль-Карак. ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по позициям боевиков около поселка Западная Гария.

Даръа: ВВС Сирии нанесли удар по боевикам в районе Западная Гария

Напряженная ситуация сложилась в районе Аль-Манишия. Спецназ запрещенного в России «Исламского государства»* «Ингимаси» совершил несколько диверсий в пригороде Сайна. Регулярные атаки совершают боевики «Ан-Нусры» и «Свободной сирийской армии» (террористические группировки запрещены в России). Отмечается, что сейчас район  Аль-Манишия разделен на две части.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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