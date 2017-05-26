Героев СССР в центре Одессы спрятали от Порошенко за «патриотичными» шариками

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Одесса, 26 мая. В преддверии визита президента Украины Петра Порошенко в Одессу Стену Героев в центре города украсили композициями из воздушных шаров с символикой Украины и Евросоюза.

Стена Героев СССР преобразилась к приезду президента Украины Петра Порошенко: имена советских солдат, сражавшихся против фашизма в годы Второй мировой войны, а также изображения орденов, которыми их удостоили, тщательно скрыли за воздушными шарами «патриотичной» желто-голубой расцветки. Из шаров сформированы композиции, изображающие флаги Украины и ЕС, сообщает местное издание «Думская». На близлежащих улицах вывесили флаги ЕС.

В пятницу президент Украины Петр Порошенко планирует посетить Одесскую область, где примет участие в открытии Стамбульского парка и отреставрированной Потемкинской лестницы, а также в открытии участка отремонтированной автодороги «Спасское — Вилково».

Стена Героев Советского Союза является важным памятником, посвященным участникам Великой Отечественной войны. С 2010 года стена ежегодно пополнялась новыми именами. Однако с 2015 года на Украине идет т.н. декоммунизация — истребление и отрицание советского наследия. В рамках декоммунизации, в частности, был изменен статус праздника 9 мая, запрещены георгиевские ленточки, советская символика и т.д.