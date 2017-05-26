Тройная ложь: пресс-служба Усманова ответила на новый ролик Навального

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Москва, 26 мая. Пресс-служба бизнесмена Алишера Усманова сообщила о готовности представить суду доказательства ложности обвинений оппозиционера Алексея Навального.

Как заявили представители Усманова, во втором видеообращении бизнесмен привел пример конкретного лживого заявления основателя ФБК о том, что миллиардер сидел в тюрьме якобы за изнасилование. Этого слова нет как в определении Военной Коллегии Верховного Суда Республики Узбекистан, так и в приговоре Военного Трибунала Туркестанского Военного округа суда.

То, что в действиях Усманова нет состава преступления, установил именно Верховный суд. Не секрет, что ранее Усманов отсидел по экономическим статьям шесть из восьми лет. Будущего миллиардера реабилитировали в 2000 году и аннулировали его судимость.

По словам представителя бизнесмена, Навальный полагался на информацию о судимости из книги Крейга Мюррея - бывшего британского посла в Узбекистане. При этом в этой книге нет таких данных.

В пресс-службе предпринимателя указали на то, что оппозиционер солгал трижды: Усманов не сидел за изнасилование, Навальный не читал книгу, о которой говорит, в книге нет о преступлении миллиардера ни слова, передает RNS.

Напомним, ранее Усманов обратился к интернет-аудитории и Навальному в частности перед рассмотрением его иска к блогеру о клевете.