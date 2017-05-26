Туск обвинил Россию в бездействии: Москва ничего не сделала для пересмотра санкций

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Таормина (Италия), 26 мая. За прошедший с момента последнего саммита G7 год Россия не предприняла никаких шагов, которые бы позволили изменить санкционную политику в отношении Москвы.

Такое заявление сделал представителям средств массовой информации председатель Евросовета Дональд Туск.

«С момента нашего последнего саммита в Японии мы не увидели ничего, что оправдало бы изменение нашей санкционной политики в отношении России», — сказал он на пресс-конференции, прошедшей перед саммитом «семерки» в городе Таормина на Сицилии.

Напомним, встреча G7, ставшая 42-ой по счету, состоялась в мае 2016 года в городе Сима в Японии. Туск добавил, что сегодняшний саммит станет одним из сложнейших из-за разницы позиций его участников по многим вопросам мировой политики.