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Политика
Туск обвинил Россию в бездействии: Москва ничего не сделала для пересмотра санкций

Туск обвинил Россию в бездействии: Москва ничего не сделала для пересмотра санкций

12:15  26 Мая 2017
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Туск обвинил Россию в бездействии: Москва ничего не сделала для пересмотра санкций

Таормина (Италия), 26 мая. За прошедший с момента последнего саммита G7 год Россия не предприняла никаких шагов, которые бы позволили изменить санкционную политику в отношении Москвы.

Такое заявление сделал представителям средств массовой информации председатель Евросовета Дональд Туск. 

«С момента нашего последнего саммита в Японии мы не увидели ничего, что оправдало бы изменение нашей санкционной политики в отношении России», — сказал он на пресс-конференции, прошедшей перед саммитом «семерки» в городе Таормина на Сицилии.

Туск обвинил Россию в бездействии: Москва ничего не сделала для пересмотра санкций

Напомним, встреча G7, ставшая 42-ой по счету, состоялась в мае 2016 года в городе Сима в Японии. Туск добавил, что сегодняшний саммит станет одним из сложнейших из-за разницы позиций его участников по многим вопросам мировой политики. 

#туск
Алексей Громов
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