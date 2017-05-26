Туск назначил Россию и Иран ответственными за кризис в Сирии

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Брюссель, 26 мая. Страны «Большой семерки» должны быть едины в своей позиции по ситуации в Сирии. ЕС убежден, что особую ответственность за ситуацию несут РФ и Иран, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

Страны «Большой семерки» должны быть готовы активизировать сотрудничество для победы над терроризмом в Сирии и поиска политического урегулирования конфликта. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск, призвав к единой позиции по Сирии. По словам европейского чиновника, «особая ответственность лежит на плечах тех, кто, как Иран и Россия, становятся участниками кризиса и сотрудничают с режимом Башара Асада».

Туск заметил, что этим странам нужно использовать влияние для установления перемирия в Сирии, прекращения использования химического оружия и обеспечения гуманитарных поставок. Отметим, что ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил – политическое урегулирование сирийского кризиса возможно только на площадках Астаны и Женевы, а все мантры Запада об уходе Асада безрезультатны.