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Экономика
Банк России пересмотрел отношение к страхованию вкладов малого бизнеса

Банк России пересмотрел отношение к страхованию вкладов малого бизнеса

11:57  26 Мая 2017
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Банк России пересмотрел отношение к страхованию вкладов малого бизнеса

Москва, 26 мая. Банк России пересмотрел отношение к инициативе по страхованию вкладов малого и среднего бизнеса.Теперь регулятор готов поддержать распространение этой системы. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Она напомнила, что вначале Банк России «достаточно сдержанно» отнесся к данному вопросу, однако с появлением банков с базовой лицензией пришло осознание того, насколько важно стабилизировать и ресурсную базу таких финансовых организаций. «Сейчас готовы поддержать инициативу», – подчеркнула Набиуллина.

Кроме того, она сообщила, что сейчас  регулятор считает более правильным распространять это страхование на все банки, а не только банки с базовой лицензией, как предполагалось изначально. «Но, конечно, параметры требуют обсуждения», — заключила она. 

Ярослава Замысловатова
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