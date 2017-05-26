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Политика
Лавров обсудит ситуацию в Мосуле с премьером Иракского Курдистана

Лавров обсудит ситуацию в Мосуле с премьером Иракского Курдистана

11:45  26 Мая 2017
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Лавров и Барзани на полях ПМЭФ обсудят ситуацию в Мосуле и борьбу с ИГ

Москва, 26 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров на будущей неделе обсудит с премьером Иракского Курдистана Масудом Барзани борьбу с терроризмом и ситуацию в Мосуле, сообщил замглавы российского дипведомства Михаил Богданов.

Российское генконсульство работает в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, дипломаты поддерживают компании на уровне регионального правительства, возглавляемого Нечирваном Барзани. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. «У нас довольно активно работают компании в области нефти и газа, есть гуманитарные и научные контакты»,  — сказал российский дипломат.

Он рассказал, что на будущей неделе глава отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретится с премьером Иракского Курдистана Масудом Барзани на полях ПМЭФ, чтобы обсудить широкий спектр вопросов. «Нас интересует оценка руководством Иракского Курдистана, Демократической партии Курдистана обстановки в регионе, и в Ираке, и в Сирии, и борьба с террористами, с ИГ* (запрещена в РФ), ситуация вокруг Мосула», — прокомментировал Богданов.

* Организация запрещена на территории РФ.

Ирина Селезнева
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