Хама: САА перебросила подкрепление из Дамаска на восток провинции

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Саламия, 26 мая. Правительственные войска усиливают группировку в районе Саламии.

Арабское агентство «Аль-Масдар» сообщает об усилении группы правительственных войск на востоке провинции Хама. Из Дамаска были переброшены силы «5-го Легиона» и 4-й механизированной дивизии Сирийской арабской армии. Им предстоит поддержать операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Ранее сообщалось, что игиловцы предпочитают вести в Хаме партизанскую войну. Джихадисты совершают ночные рейды и организовывают диверсии. Задачей войск является блокирование путей снабжения «Халифата» и полное уничтожение исламистов в провинции.

* Организация запрещена на территории РФ.