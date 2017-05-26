Восьмитонный «Зверь» Трампа застрял в воротах королевского дворца в Бельгии

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Брюссель, 26 мая. Бронированный лимузин президента США Дональда Трампа, на котором он вместе с супругой прибыл на встречу с королем Бельгии Филлипом, не смог проехать в ворота королевского дворца. О конфузе сообщает La Libre Belgique.

Как сообщил газете чиновник, пожелавший остаться неназванным, обычно приглашенные на аудиенцию к королю главы государств остаются в своих автомобилях до тех пор, пока не окажутся во дворе. Однако из-за того, что бронированный лимузин Трампа не поместился в ворота королевской резиденции, американскому президенту пришлось покинуть автомобиль и пешком пересечь двор, чтобы попасть в королевский дворец. Уточняется, что все эти действия были согласованы с сотрудниками Секретной службы, которая обеспечивает безопасность Трампа.

Лимузин американского президента носит прозвище «Зверь» (The Beast). Автомобиль весит более восьми тонн; его длина составляет пять с половиной метров. «Зверь» имеет толстую броню — 20 см на дверях и 12 см на окнах, а потому может выдержать даже прямой удар из крупнокалиберного оружия. Стоимость автомобиля составляет 1,2 млн долларов.